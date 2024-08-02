Морская полиция подбирает в открытом море выживших после пожара на прогулочной яхте: женщину средних лет Сару и двух её дочерей. Сара сразу сознаётся, что это она сожгла судно, ведь, по её словам, у неё не было другого выхода — в яхте обитал злой дух. Всё началось с того, что её муж Дэвид купил на полицейском аукционе эту лодку, точно такую, какая была у его отца. Мужчина надеялся начать собственный бизнес, а яхта «Мэри» должна была стать счастливым билетом для него и его семьи.

