Проклятье 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Sadako 3D 2
Ужасы91 мин18+
О фильме
Молодая аспирантка Фуко воспитывает свою маленькую племянницу, мать которой умерла при родах. Девочка растет крайне замкнутой и постоянно что-то рисует. В городе происходит цепь несчастных случаев. По странному стечению обстоятельств все они как-то связаны с племянницей Фуко, которая либо оказывалась рядом, либо предвидела эти случаи в своих рисунках.
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
3.5 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ЦХРежиссёр
Цутому
Ханабуса
- МТАктриса
Миори
Такимото
- КСАктёр
Кодзи
Сэто
- ИОАктриса
Ицуми
Осава
- КХАктриса
Кокоро
Хирасава
- ТОАктёр
Такэси
Онъиси
- РТАктёр
Рёусэи
Таяма
- ЮЯАктёр
Юсукэ
Ямамото
- СИАктриса
Сатоми
Исихара
- СОАктриса
Сэико
Одзонэ
- ЮКАктриса
Юкими
Коянаги
- КССценарист
Кодзи
Судзуки
- СИПродюсер
Синъитиро
Иноуэ
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи