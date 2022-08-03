Wink
Проклятье 2 3D

Проклятье 2 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Sadako 3D 2
Ужасы91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодая аспирантка Фуко воспитывает свою маленькую племянницу, мать которой умерла при родах. Девочка растет крайне замкнутой и постоянно что-то рисует. В городе происходит цепь несчастных случаев. По странному стечению обстоятельств все они как-то связаны с племянницей Фуко, которая либо оказывалась рядом, либо предвидела эти случаи в своих рисунках.

Страна
Япония
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

3.5 КиноПоиск
4.1 IMDb