Проклятье 2 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

Молодая аспирантка Фуко воспитывает свою маленькую племянницу, мать которой умерла при родах. Девочка растет крайне замкнутой и постоянно что-то рисует. В городе происходит цепь несчастных случаев. По странному стечению обстоятельств все они как-то связаны с племянницей Фуко, которая либо оказывалась рядом, либо предвидела эти случаи в своих рисунках.

