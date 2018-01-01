Wink
Фильмы
Прогулка по Риму
Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка по Риму»

Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка по Риму»

Режиссёры

Карин Пройа

Карин Пройа

Karin Proia
Режиссёр

Актёры

Стефано Амброджи

Стефано Амброджи

Stefano Ambrogi
АктёрOperaio
Фабрицио Аполлони

Фабрицио Аполлони

Fabrizio Apolloni
Актёр
Лучия Батасса

Лучия Батасса

Lucia Batassa
АктрисаSignora Metro
Пино Борселли

Пино Борселли

Pino Borselli
Актёр
Сильвана Бози

Сильвана Бози

Silvana Bosi
АктрисаZia Agnese
Раффаэль Буранелли

Раффаэль Буранелли

Raffaele Buranelli
Актёр
Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале

Claudia Cardinale
АктрисаMarguerite
Франческа Люче Кардинале

Франческа Люче Кардинале

Francesca Luce Cardinale
Актриса
Кьяра Конти

Кьяра Конти

Chiara Conti
АктрисаSimona

Сценаристы

Раффаэль Буранелли

Раффаэль Буранелли

Raffaele Buranelli
Сценарист
Карин Пройа

Карин Пройа

Karin Proia
Сценарист

Продюсеры

Раффаэль Буранелли

Раффаэль Буранелли

Raffaele Buranelli
Продюсер
Карин Пройа

Карин Пройа

Karin Proia
Продюсер

Операторы

Даниэле Наннуцци

Даниэле Наннуцци

Daniele Nannuzzi
Оператор

Композиторы

Никола Пьовани

Никола Пьовани

Nicola Piovani
Композитор