Прогулка по Риму (фильм, 2017) смотреть онлайн

В свой 9-й день рождения Франческо получает в подарок тур по Риму. В компании сестренки Марии и мамы с подругой он отправляется в поездку мечты, но по прибытии взрослые понимают, что вынуждены срочно вернуться домой. Франческо и Мария сбегают из поезда и идут изучать Рим самостоятельно.

