Прогулка по Риму (фильм, 2017) смотреть онлайн

Прогулка по Риму
Прогулка по Риму

Прогулка по Риму

2017, Una gita a Roma
Приключения, Драма103 мин6+

О фильме

В свой 9-й день рождения Франческо получает в подарок тур по Риму. В компании сестренки Марии и мамы с подругой он отправляется в поездку мечты, но по прибытии взрослые понимают, что вынуждены срочно вернуться домой. Франческо и Мария сбегают из поезда и идут изучать Рим самостоятельно.

Страна
Италия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка по Риму»