Прогулка по Риму (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Una gita a Roma
Приключения, Драма103 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В свой 9-й день рождения Франческо получает в подарок тур по Риму. В компании сестренки Марии и мамы с подругой он отправляется в поездку мечты, но по прибытии взрослые понимают, что вынуждены срочно вернуться домой. Франческо и Мария сбегают из поезда и идут изучать Рим самостоятельно.
СтранаИталия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КПРежиссёр
Карин
Пройа
- СААктёр
Стефано
Амброджи
- ФААктёр
Фабрицио
Аполлони
- ЛБАктриса
Лучия
Батасса
- ПБАктёр
Пино
Борселли
- СБАктриса
Сильвана
Бози
- РБАктёр
Раффаэль
Буранелли
- ККАктриса
Клаудия
Кардинале
- ФЛАктриса
Франческа
Люче Кардинале
- ККАктриса
Кьяра
Конти
- РБСценарист
Раффаэль
Буранелли
- КПСценарист
Карин
Пройа
- РБПродюсер
Раффаэль
Буранелли
- КППродюсер
Карин
Пройа
- ДНОператор
Даниэле
Наннуцци
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани