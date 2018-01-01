Wink
Фильмы
Программа
Актёры и съёмочная группа фильма «Программа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Программа»

Режиссёры

Дэвид С. Уорд

Дэвид С. Уорд

David S. Ward
Режиссёр

Актёры

Джон Пеннелл

Джон Пеннелл

Jon Pennell
АктёрBobby Collins
Холли Берри

Холли Берри

Halle Berry
АктрисаAutumn Haley
Дж. К. Куин

Дж. К. Куин

J.C. Quinn
АктёрJoe's Father
Кристи Суонсон

Кристи Суонсон

Kristy Swanson
АктрисаCamille Shafer
Джеймс Каан

Джеймс Каан

James Caan
АктёрSam Winters

Сценаристы

Аарон Лэтэм

Аарон Лэтэм

Aaron Latham
Сценарист
Дэвид С. Уорд

Дэвид С. Уорд

David S. Ward
Сценарист

Продюсеры

Дункан Хендерсон

Дункан Хендерсон

Duncan Henderson
Продюсер
Сэмюэл Голдуин мл.

Сэмюэл Голдуин мл.

Samuel Goldwyn Jr.
Продюсер
Том Ротман

Том Ротман

Tom Rothman
Продюсер

Художники

Альберт Бреннер

Альберт Бреннер

Albert Brenner
Художник
Том Бронсон

Том Бронсон

Tom Bronson
Художник
Кэйт Клопп

Кэйт Клопп

Kathe Klopp
Художница

Монтажёры

Кимберли Рэй

Кимберли Рэй

Kimberly Ray
Монтажёр
Пол Сейдор

Пол Сейдор

Paul Seydor
Монтажёр

Композиторы

Мишель Коломбье

Мишель Коломбье

Michel Colombier
Композитор