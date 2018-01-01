Программа
Программа (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, The Program
Боевик, Драма16+

О фильме

Футболисты с разным происхождением пытаются справиться с давлением и стрессом в одной из главных университетских футбольных лиг. У каждого свои методы - кто-то начинает пить, кто-то - употреблять наркотики, а кто-то берется за учебу.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Боевик, Драма, Мелодрама

