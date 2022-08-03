Новаторский проект, сначала перенесенный на театральные подмостки, а затем и на экраны. В 1998 году группа Тектонического театрального проекта отправилась в городок Ларами, штат Вайоминг, где произошло зверское убийство студента. Преступление совершили молодые люди на почве ненависти к гомосексуалам. Более 200 интервью с местными жителями легли в основу сюжета. Получилась ошеломляющая картина. В США «Проект Ларами» часто используется в образовательных целях в борьбе с предрассудками и для воспитания детей в духе толерантности.

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