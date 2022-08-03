Проект Ларами
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Проект Ларами

Проект Ларами (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, The Laramie Project
Драма, Криминал95 мин18+

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О фильме

Новаторский проект, сначала перенесенный на театральные подмостки, а затем и на экраны. В 1998 году группа Тектонического театрального проекта отправилась в городок Ларами, штат Вайоминг, где произошло зверское убийство студента. Преступление совершили молодые люди на почве ненависти к гомосексуалам. Более 200 интервью с местными жителями легли в основу сюжета. Получилась ошеломляющая картина. В США «Проект Ларами» часто используется в образовательных целях в борьбе с предрассудками и для воспитания детей в духе толерантности.
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Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проект Ларами»