Проект Ларами (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, The Laramie Project
Драма, Криминал95 мин18+
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О фильме
Новаторский проект, сначала перенесенный на театральные подмостки, а затем и на экраны. В 1998 году группа Тектонического театрального проекта отправилась в городок Ларами, штат Вайоминг, где произошло зверское убийство студента. Преступление совершили молодые люди на почве ненависти к гомосексуалам. Более 200 интервью с местными жителями легли в основу сюжета. Получилась ошеломляющая картина. В США «Проект Ларами» часто используется в образовательных целях в борьбе с предрассудками и для воспитания детей в духе толерантности.
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СтранаСША
ЖанрИсторический, Криминал, Драма
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МКРежиссёр
Мосес
Кауфман
- Актёр
Дилан
Бейкер
- Актёр
Стив
Бушеми
- ДДАктёр
Джереми
Дэвис
- ПФАктёр
Питер
Фонда
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актриса
Лора
Линни
- Актриса
Кристина
Риччи
- КЧАктриса
Кэтлин
Чэлфант
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- МКСценарист
Мосес
Кауфман
- СБСценарист
Стефен
Белбер
- АГСценарист
Аманда
Гронич
- ГПСценарист
Грег
Пьеротти
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- РГПродюсер
Рой
Габэй
- БАМонтажёр
Брайан
А. Кейтс
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ПГКомпозитор
Питер
Голуб