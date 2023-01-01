Проект «А» 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, «A» gai wak 2
Боевики, Комедии101 мин18+
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Сюжет
У сержанта Ма Ю Луна новое задание — очистить от преступности самый проблемный район Гонконга. А заодно — вывести на чистую воду суперинтенданта Чана, руководящего несколькими полицейскими участками и уже давно вызывающего подозрения коллег. Вскоре Ма понимает, что коррупция прочно засела в департаменте, куда его назначили. Продолжение известной комедийной франшизы Джеки Чана с переводом от Дмитрия «Гоблина» Пучкова.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- РКАктриса
Розамунд
Кван
- Актриса
Карина
Лау
- ДЛАктёр
Дэвид
Лам
- БТАктёр
Билл
Тун
- РЛАктёр
Рэй
Лю
- РКАктриса
Реджина
Кент
- ЧЧАктёр
Чарли
Чань
- КХАктёр
Кенни
Хо
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЮТСценарист
Ю
Тинг
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лам
- ЭТПродюсер
Эдвард
Тан
- РЛХудожник
Рэй
Лам
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай