Проект «А» 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

У сержанта Ма Ю Луна новое задание — очистить от преступности самый проблемный район Гонконга. А заодно — вывести на чистую воду суперинтенданта Чана, руководящего несколькими полицейскими участками и уже давно вызывающего подозрения коллег. Вскоре Ма понимает, что коррупция прочно засела в департаменте, куда его назначили. Продолжение известной комедийной франшизы Джеки Чана с переводом от Дмитрия «Гоблина» Пучкова.



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