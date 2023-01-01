Проект «А» 2 (в переводе Гоблина)
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Проект «А» 2 (в переводе Гоблина)

Проект «А» 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, «A» gai wak 2
Боевики, Комедии101 мин18+

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Сюжет

У сержанта Ма Ю Луна новое задание — очистить от преступности самый проблемный район Гонконга. А заодно — вывести на чистую воду суперинтенданта Чана, руководящего несколькими полицейскими участками и уже давно вызывающего подозрения коллег. Вскоре Ма понимает, что коррупция прочно засела в департаменте, куда его назначили. Продолжение известной комедийной франшизы Джеки Чана с переводом от Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проект «А» 2 (в переводе Гоблина)»

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