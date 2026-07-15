Продукты 24 (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Мухаббат живет иработает впродуктовом магазине наокраине Москвы. Таких магазинов много вспальных районах Москвы—крошечные помещения, спрятанные вподвалах бетонных многоэтажек. Большинство работающих тамлюдей—мигранты. Какмногие изних, Мухаббат находится врабстве. Унее нетденег идокументов, ейнекуда бежать.
Преодолевая отчаяние истрах, Мухаббат вырывается насвободу. Ночтобы вернуть самое дорогое, чтоу нееесть, ейпредстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов ипотерь.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb