Проделки неуловимого Бэнкси (фильм, 2019) смотреть онлайн

Давайте поговорим о Бэнкси! Бэнкси – самый знаменитый художник последних лет. Но его лица никто не видел, он предпочитает оставаться инкогнито и делать свои знаменитые художественные розыгрыши. На лекции обсудим: кто скрывается под ником Бэнкси? Какие существуют версии и слухи о личности самого таинственного современного художника? Что такое стрит-арт и кто такие вандалы? Как понять, что хотел сказать Бэнкси своими работами?

