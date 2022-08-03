Проделки неуловимого Бэнкси
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Проделки неуловимого Бэнкси

Проделки неуловимого Бэнкси (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Проделки неуловимого Бэнкси
Документальный18+

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О фильме

Давайте поговорим о Бэнкси! Бэнкси – самый знаменитый художник последних лет. Но его лица никто не видел, он предпочитает оставаться инкогнито и делать свои знаменитые художественные розыгрыши. На лекции обсудим: кто скрывается под ником Бэнкси? Какие существуют версии и слухи о личности самого таинственного современного художника? Что такое стрит-арт и кто такие вандалы? Как понять, что хотел сказать Бэнкси своими работами?

Жанр
Документальный

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