Пробужденная
Актёры и съёмочная группа фильма «Пробужденная»

Режиссёры

Джойселин Энгл

Joycelyn Engle
Режиссёр

Актёры

Джулианна Мишель

Julianne Michelle
АктрисаSamantha Winston
Стивен Бауэр

Steven Bauer
АктёрLucas Drake
Джон Сэвэдж

John Savage
АктёрJack Winston
Эдвард Ферлонг

Edward Furlong
АктёрThomas Burton
Сэлли Кёркленд

Sally Kirkland
АктрисаHarriet Bendi
Стелио Саванте

Stelio Savante
АктёрBenny Dawson
Брайан Декарт

Bryan Dechart
АктёрLiam Dawson
Шон Стоун

Sean Stone
АктёрMan with the Fedora Hat
Джойселин Энгл

Joycelyn Engle
АктрисаDr. Rockwell
Эрин Герасимович

Эрин Герасимович

Erin Gerasimovich
АктрисаYoung Samantha Winston

Сценаристы

Джойселин Энгл

Joycelyn Engle
Сценарист

Продюсеры

Джойселин Энгл

Joycelyn Engle
Продюсер
Джулианна Мишель

Julianne Michelle
Продюсер
Джон «Дж. Т.» Талли

John «J.T.» Tully
Продюсер

Художники

Марго Дженсен

Margo Jensen
Художница

Монтажёры

Род Вебер

Rod Weber
Монтажёр