Пробужденная (фильм, 2013) смотреть онлайн

После четырнадцати лет отсутствия молодая девушка Саманта возвращается в родной город, чтобы выяснить обстоятельства смерти ее матери. Пытаясь разобраться в произошедшем она наталкивается на полное нежелание окружающих помочь ей, в то время как призрак матери начинает неустанно преследовать ее в ночных кошмарах. Тем временем еe расследование проливает свет на такие темные секреты родного города, что опасность грозит уже ей самой…

