Пробужденная (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Awakened
Триллер, Детектив107 мин18+
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О фильме
После четырнадцати лет отсутствия молодая девушка Саманта возвращается в родной город, чтобы выяснить обстоятельства смерти ее матери. Пытаясь разобраться в произошедшем она наталкивается на полное нежелание окружающих помочь ей, в то время как призрак матери начинает неустанно преследовать ее в ночных кошмарах. Тем временем еe расследование проливает свет на такие темные секреты родного города, что опасность грозит уже ей самой…
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джойселин
Энгл
- ДМАктриса
Джулианна
Мишель
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- ЭФАктёр
Эдвард
Ферлонг
- СКАктриса
Сэлли
Кёркленд
- Актёр
Стелио
Саванте
- БДАктёр
Брайан
Декарт
- ШСАктёр
Шон
Стоун
- ДЭАктриса
Джойселин
Энгл
- ЭГАктриса
Эрин
Герасимович
- ДЭСценарист
Джойселин
Энгл
- ДЭПродюсер
Джойселин
Энгл
- ДМПродюсер
Джулианна
Мишель
- Д«Продюсер
Джон
«Дж. Т.» Талли
- МДХудожница
Марго
Дженсен
- РВМонтажёр
Род
Вебер