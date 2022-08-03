Пробужденная
Wink
Фильмы
Пробужденная

Пробужденная (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Awakened
Триллер, Детектив107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После четырнадцати лет отсутствия молодая девушка Саманта возвращается в родной город, чтобы выяснить обстоятельства смерти ее матери. Пытаясь разобраться в произошедшем она наталкивается на полное нежелание окружающих помочь ей, в то время как призрак матери начинает неустанно преследовать ее в ночных кошмарах. Тем временем еe расследование проливает свет на такие темные секреты родного города, что опасность грозит уже ей самой…

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пробужденная»