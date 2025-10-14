Пробуждение (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Gwai mai sam kiu
Ужасы, Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Буддистский священник Шеунг Минг обладает уникальными способностями, но спустя годы долгой практики расслабился и начал халтурить – ему все равно, помогает ли его волшебство людям, теперь его волнуют только деньги, которые он получает за свои сеансы. Чо Вен когда-то пришел к нему с проблемой интимного свойства – он вволю «отдохнул» в Индонезии и привез оттуда смертельную венерическую болезнь, которую передал жене. Шеунг Минг обещал помочь, но его «лечение» не остановило прогрессирующую болезнь, и жена Чо Вена умерла. Посвятив несколько лет изучению черной магии, взбешенный «пациент» решает отомстить своему «доктору»...
Рейтинг
4.6 IMDb
- ЧЧРежиссёр
Ча
Чуэнь-И
- ЭВАктёр
Энтони
Вон
- СЯАктёр
Саймон
Ям
- АЛАктриса
Анита
Ли
- КЛАктриса
Карман
Ли
- КЧАктриса
Кин-Ман
Чик
- УЧАктёр
Уэллсон
Чинь
- ДКАктёр
Дэнни
Ко
- ЛЧАктёр
Лам
Чю-Вин
- ВЛАктёр
Ва-Фан
Лам
- ЛКАктёр
Лан
Кэй Тоа
- ПЛАктёр
По
Лам
- СТАктриса
Сук-Муи
Там
- ДВАктёр
Джеймс
Вон
- ВМАктёр
Вон
Мань-Син
- ЛКСценарист
Лан
Кэй Тоа
- ЧЧПродюсер
Ча
Чуэнь-И
- ГЛМонтажёр
Гонг-Тим
Ли
- ТВКомпозитор
Томми
Вай