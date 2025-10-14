Пробуждение (фильм, 1994) смотреть онлайн

Буддистский священник Шеунг Минг обладает уникальными способностями, но спустя годы долгой практики расслабился и начал халтурить – ему все равно, помогает ли его волшебство людям, теперь его волнуют только деньги, которые он получает за свои сеансы. Чо Вен когда-то пришел к нему с проблемой интимного свойства – он вволю «отдохнул» в Индонезии и привез оттуда смертельную венерическую болезнь, которую передал жене. Шеунг Минг обещал помочь, но его «лечение» не остановило прогрессирующую болезнь, и жена Чо Вена умерла. Посвятив несколько лет изучению черной магии, взбешенный «пациент» решает отомстить своему «доктору»...

