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Пробуждающийся лес

Пробуждающийся лес (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Wake Wood
Ужасы, Драма86 мин18+

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О фильме

В день рождения маленькой дочки ветеринара произошла страшная трагедия: ребенка до смерти загрызла овчарка, которую выхаживал ее отец. Родители, раздавленные горем, переезжают в городок ВейкВуд. Скоро они узнают, что в таинственном лесу за городом местные жители совершают странный обряд воскрешения, на три дня возвращая покойников к жизни. В обмен на клятву отца навсегда остаться в ВейкВуде, дочку его воскрешают. Тогда никто еще не знал, сколько зла принесет в этот мир девочка-зомби…

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.5 IMDb