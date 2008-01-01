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Проблеск гениальности

Проблеск гениальности (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Flash of Genius
Драмы114 мин18+

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Сюжет

Профессор Роберт Керне и его семья стоят на пороге воплощения американской мечты, ведь он изобрел устройство, которое можно использовать в любом автомобиле. Когда гигантская корпорация крадет его концепцию, Роберт решается на немыслимый шаг — бросить вызов корпоративному монстру в заведомо безнадежном судебном процессе.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проблеск гениальности»

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