Про Алекса (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

История о семи друзьях по колледжу, которые вновь собрались вместе после того, как один из них попытался покончить с собой. Друзья приезжают на выходные, чтобы приглядеть за Алексом и тут, за разговорами, всплывают былые обиды, и их дружба начинает трещать по швам…



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