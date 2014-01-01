Про Алекса
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Про Алекса

Про Алекса (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, About Alex
Драмы94 мин18+

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Сюжет

История о семи друзьях по колледжу, которые вновь собрались вместе после того, как один из них попытался покончить с собой. Друзья приезжают на выходные, чтобы приглядеть за Алексом и тут, за разговорами, всплывают былые обиды, и их дружба начинает трещать по швам…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb