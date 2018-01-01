Актёры и съёмочная группа фильма «Призыв»
Актёры
АктёрMajor Jaidev Rajvansh
Анил КапурAnil Kapoor
АктрисаAnjali
Мадхури ДикситMadhuri Dixit
АктрисаPooja Mallapa
Намрата ШиродкарNamrata Shirodkar
АктёрColonel Hussein
Ом ПуриOm Puri
АктрисаMrs. Mallapa (Pooja's mother)
Рохини ХаттангдиRohini Hattangadi
АктрисаGayetri Rajvansh
Фарида ДжалалFarida Jalal
АктёрCol. Rana (в титрах: Shivaaji Satam)
Шиваджи СатхамShivaji Satham
АктёрAbhrush
Дэнни ДензонгпаDanny Denzongpa
Актёр
Сухас БхалекарSuhas Bhalekar
Актёр