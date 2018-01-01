Wink
Призыв
Актёры и съёмочная группа фильма «Призыв»

Режиссёры

Раджкумар Сантоши

Режиссёр

Актёры

Анил Капур

АктёрMajor Jaidev Rajvansh
Мадхури Диксит

АктрисаAnjali
Намрата Широдкар

АктрисаPooja Mallapa
Ом Пури

АктёрColonel Hussein
Рохини Хаттангди

АктрисаMrs. Mallapa (Pooja's mother)
Фарида Джалал

АктрисаGayetri Rajvansh
Шиваджи Сатхам

АктёрCol. Rana (в титрах: Shivaaji Satam)
Дэнни Дензонгпа

АктёрAbhrush
Сухас Бхалекар

Актёр
К.Д. Чандран

Актёр

Сценаристы

Виджай Девешвар

Сценарист
К.К. Рэйна

Сценарист
Анджум Раджабали

Сценарист
Раджкумар Сантоши

Сценарист

Продюсеры

Суриндер Капур

Продюсер
Марк Бертон

Продюсер
Бони Капур

Продюсер

Художники

Сабу Чирил

Художник

Операторы

Баба Азми

Оператор
Ашок Мехта

Оператор
Сантош Сиван

Оператор

Композиторы

А.Р. Рахман

Композитор