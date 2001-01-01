Призрак (фильм, 2001) смотреть онлайн

Призрак
Призрак

Призрак

2001, The Ghost
Боевик, Триллер16+

О фильме

Обворожительная Джинг - безжалостная убийца, преданная китайскому клану Тонг. Выполняя секретную миссию в Лос-Анжелесе, она встречается с одним из предателей клана. Два профессиональных убийцы начинают смертельный поединок…

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер

Рейтинг