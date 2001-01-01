Призрак (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, The Ghost
Боевик, Триллер16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Обворожительная Джинг - безжалостная убийца, преданная китайскому клану Тонг. Выполняя секретную миссию в Лос-Анжелесе, она встречается с одним из предателей клана. Два профессиональных убийцы начинают смертельный поединок…
- ДДРежиссёр
Дуглас
Джексон
- МПАктёр
Майкл
Пол Чан
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- БХАктёр
Брэд
Хант
- Актёр
Джордж
Чунг
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- Актёр
Брэд
Дуриф
- ЛХАктёр
Луис
Хертэм
- ДЛАктриса
Джули
Ли
- РХАктёр
Ричард
Хэтч
- ДТСценарист
Дэйв
Теддер
- ДДСценарист
Дуглас
Джексон
- ДУПродюсер
Дэвид
Уотерс
- ЛХПродюсер
Луис
Хертэм
- ТЭПродюсер
Тони
Элдридж
- ЭФХудожница
Эрин
Фаррелл
- КУКомпозитор
Кен
Уильямс