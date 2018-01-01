Wink
Фильмы
Призрак в доспехах
Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак в доспехах»

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак в доспехах»

Режиссёры

Моко-тян

Моко-тян

Moko-chan
Режиссёр

Сценаристы

То Эндзё

То Эндзё

To Enjo
Сценарист
Масамунэ Сиро

Масамунэ Сиро

Masamune Shirou
Сценарист

Продюсеры

Чхве Ын-ён

Чхве Ын-ён

Choi Eun-yeong
Продюсер

Композиторы

Таисэй Ивасаки

Таисэй Ивасаки

Taisei Iwasaki
Композитор