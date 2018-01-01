Wink
Привязанность
Актёры и съёмочная группа фильма «Привязанность»

Актёры и съёмочная группа фильма «Привязанность»

Режиссёры

Карин Тардьё

Carine Tardieu
Режиссёр

Актёры

Валерия Бруни-Тедески

Valeria Bruni Tedeschi
Актриса
Пио Мармай

Pio Marmaï
Актёр
Вимала Понс

Vimala Pons
Актриса
Рафаэль Кенар

Raphaël Quenard
Актёр
Катрин Муше

Catherine Mouchet
Актриса
Мари-Кристин Барро

Marie-Christine Barrault
Актриса
Мелисса Барбо

Mélissa Barbaud
Актриса
Флоранс Мюллер

Florence Muller
Актриса
Эрик Верден

Eric Verdin
Актёр
Лоранс Юби

Laurence Huby
Актёр
Сисси Дюпарк

Sissi Duparc
Актриса
Эрик Слабьяк

Eric Slabiak
Актёр

Сценаристы

Карин Тардьё

Carine Tardieu
Сценарист

Продюсеры

Нора Чэберт

Nora Chabert
Продюсер

Монтажёры

Кристел Девинтер

Christel Dewynter
Монтажёр

Операторы

Элин Киршфинк

Elin Kirschfink
Оператор
Янн Марито

Yann Maritaud
Оператор

Композиторы

Эрик Слабьяк

Eric Slabiak
Композитор