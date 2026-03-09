Привязанность
Wink
Фильмы
Привязанность

Фильм Привязанность

2024, L'attachement
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

50-летняя Сандра живёт одна, и у неё никогда не было детей. По соседству проживает семья: Алекс, Сесиль и её маленький сын Эллиотт. Когда у Сесиль начинаются преждевременные роды, ей и Алексу приходится оставить сына с Сандрой и уехать в больницу.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Привязанность»