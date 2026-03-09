О фильме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КТРежиссёр
Карин
Тардьё
- ВБАктриса
Валерия
Бруни-Тедески
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- ВПАктриса
Вимала
Понс
- РКАктёр
Рафаэль
Кенар
- КМАктриса
Катрин
Муше
- МБАктриса
Мари-Кристин
Барро
- МБАктриса
Мелисса
Барбо
- Актриса
Флоранс
Мюллер
- ЭВАктёр
Эрик
Верден
- ЛЮАктёр
Лоранс
Юби
- СДАктриса
Сисси
Дюпарк
- ЭСАктёр
Эрик
Слабьяк
- КТСценарист
Карин
Тардьё
- НЧПродюсер
Нора
Чэберт
- КДМонтажёр
Кристел
Девинтер
- ЭКОператор
Элин
Киршфинк
- ЯМОператор
Янн
Марито
- ЭСКомпозитор
Эрик
Слабьяк