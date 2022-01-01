Притхвирадж (фильм, 2022) смотреть онлайн

О легендарном царе Притхвирадже III, который вовторой половине XIIвека правил большим царством насевере современной Индии. Онбыл одним изпоследних правителей-индуистов, идлительное время войска подего командованием у�спешно противостояли мусульманской агрессии.



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