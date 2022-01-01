Притхвирадж (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
О легендарном царе Притхвирадже III, который вовторой половине XIIвека правил большим царством насевере современной Индии. Онбыл одним изпоследних правителей-индуистов, идлительное время войска подего командованием у�спешно противостояли мусульманской агрессии.
Притхвирадж смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИндия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
- ЧПРежиссёр
Чандра
Пракаш Двиведи
- Актёр
Акшай
Кумар
- СДАктёр
Санджай
Датт
- ССАктёр
Сону
Суд
- МЧАктриса
Мануши
Чхиллар
- МДАктёр
Манодж
Джоши
- АРАктёр
Ашутош
Рана
- ВЧАктёр
Ваибхав
Чаудхари
- СРАктёр
Сахидур
Рахаман
- ШДАктёр
Шарад
Джоши
- МВАктёр
Манав
Видж
- ВБАктёр
Варун
Будхадев
- ЧПСценарист
Чандра
Пракаш Двиведи
- АЧПродюсер
Адитья
Чопра
- СШПродюсер
Санджай
Шивалкар
- АРХудожник
Амит
�Рай
- АШМонтажёр
Аариф
Шейкх
- МНОператор
Мануш
Нандан
- АБКомпозитор
Анкит
Балхара
- АДКомпозитор
Алап
Десай
- ШМКомпозитор
Шанкар
Махадеван
- ЭНКомпозитор
Эхсан
Нурани
- ЛМКомпозитор
Лой
Мендонса