Притхвирадж
Wink
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Притхвирадж
2022, Samrat Prithviraj
Военный, Боевик132 мин12+

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Притхвирадж (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

О легендарном царе Притхвирадже III, который вовторой половине XIIвека правил большим царством насевере современной Индии. Онбыл одним изпоследних правителей-индуистов, идлительное время войска подего командованием успешно противостояли мусульманской агрессии.

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Страна
Индия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Притхвирадж»