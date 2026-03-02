Присяжный номер два (фильм, 2024) смотреть онлайн
7.12024, Juror #2
Драма, Детектив113 мин18+
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О фильме
Обычного гражданина Джастина Кемпа, у которого ожидается прибавление в семействе, отбирают в качестве присяжного в судебном процессе по делу об убийстве. Узнав о деталях дела на первом заседании, Джастин сталкивается с тяжёлой моральной дилеммой.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Крис
Мессина
- ГБАктёр
Гэбриел
Бассо
- Актриса
Зои
Дойч
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- СЯАктёр
Седрик
Ярбро
- ЭСАктриса
Эдриэнн
С. Мур
- ЛБАктриса
Лесли
Бибб
- ДШАктёр
Дрю
Шейд
- ЭААктриса
Эми
Акино
- ФИАктриса
Франческа
Иствуд
- ММАктриса
Меган
Мидуч
- ББАктриса
Брайа
Бриммер
- ЗААктриса
Зеле
Аврадопулос
- ДКАктёр
Джейсон
Ковьелло
- РКАктриса
Ребекка
Коон
- РУАктриса
Рэйчел
Уолтерс
- СААктёр
Скотт
Алан Смит
- ХВАктёр
Хавьер
Васкес мл.
- КЮАктёр
Курт
Юе
- ТТАктёр
Том
Тон
- КСАктёр
Кевин
Сондерс
- КБАктёр
Келлен
Бойл
- ВМАктёр
Винсент
Минутелла
- МДАктёр
Марк
Деметр
- ДДАктёр
Джеймс
Дормут
- ДДАктриса
Джоджо
Дрэйвен
- ЛЛАктриса
Лорен
Леджер
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Тим
Мур
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ИБОператор
Ив
Беланже
- ММКомпозитор
Марк
Манчина