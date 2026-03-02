Присяжный номер два
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Присяжный номер два

Присяжный номер два (фильм, 2024) смотреть онлайн

7.12024, Juror #2
Драма, Детектив113 мин18+

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О фильме

Обычного гражданина Джастина Кемпа, у которого ожидается прибавление в семействе, отбирают в качестве присяжного в судебном процессе по делу об убийстве. Узнав о деталях дела на первом заседании, Джастин сталкивается с тяжёлой моральной дилеммой.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Присяжный номер два»