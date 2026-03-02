Обычного гражданина Джастина Кемпа, у которого ожидается прибавление в семействе, отбирают в качестве присяжного в судебном процессе по делу об убийстве. Узнав о деталях дела на первом заседании, Джастин сталкивается с тяжёлой моральной дилеммой.

