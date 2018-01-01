Wink
Фильмы
Присутствие
Актёры и съёмочная группа фильма «Присутствие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Присутствие»

Актёры

Анастасия Алексеева

Анастасия Алексеева

Актриса
Валентина Романова-Чыскыырай

Валентина Романова-Чыскыырай

Актриса
Дмитрий Хоютанов

Дмитрий Хоютанов

Актёр

Продюсеры

Дмитрий Давыдов

Дмитрий Давыдов

Продюсер

Монтажёры

Никита Иконников

Никита Иконников

Монтажёр

Операторы

Александр Красновский

Александр Красновский

Оператор

Композиторы

Дарья Звездина

Дарья Звездина

Композитор
Иннокентий Сивцев

Иннокентий Сивцев

Композитор