Присутствие великолепия (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Magnifica presenza
Фэнтези, Драма101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Пьетро одержим идеей стать актером и ради осуществления своей мечты переезжает в Рим. В его жизни появляются новые люди. Вскоре в доме начинают происходить странные вещи: мебель и другие предметы двигаются сами по себе. Жизнь Пьетро превращается в настоящий спектакль.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ФОРежиссёр
Ферзан
Озпетек
- Актёр
Элио
Джермано
- МБАктриса
Маргерита
Буй
- ВПАктриса
Виттория
Пуччини
- БФАктёр
Беппе
Фиорелло
- ПМАктриса
Паола
Миначчони
- ДЙАктёр
Джем
Йылмаз
- АБАктёр
Андреа
Боска
- КПАктриса
Клаудиа
Потенца
- АМАктёр
Амброджо
Маэстри
- МСАктёр
Маттео
Савино
- ФОСценарист
Ферзан
Озпетек
- ФПСценарист
Федерика
Понтремоли
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- КРХудожник
Карло
Ресциньо
- МКОператор
Маурицио
Кальвези