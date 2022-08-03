Присутствие великолепия (фильм, 2012) смотреть онлайн

Пьетро одержим идеей стать актером и ради осуществления своей мечты переезжает в Рим. В его жизни появляются новые люди. Вскоре в доме начинают происходить странные вещи: мебель и другие предметы двигаются сами по себе. Жизнь Пьетро превращается в настоящий спектакль.

