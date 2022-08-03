Пристанище страха (фильм, 2018) смотреть онлайн

Действие леденящего кровь натуралистичного хоррора разворачивается в Бангкоке. Скрываясь от полицейской погони, двое грабителей вместе с тремя заложниками оказываются в таинственной усадьбе в лесу. Преступникам и жертвам придется сплотиться, чтобы противостоять злу, обитающему в тех местах.

