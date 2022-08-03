Пристанище страха
Wink
Фильмы
Пристанище страха

Пристанище страха (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Realms
Ужасы, Детектив86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие леденящего кровь натуралистичного хоррора разворачивается в Бангкоке. Скрываясь от полицейской погони, двое грабителей вместе с тремя заложниками оказываются в таинственной усадьбе в лесу. Преступникам и жертвам придется сплотиться, чтобы противостоять злу, обитающему в тех местах.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пристанище страха»