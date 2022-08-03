Пристанище страха (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Realms
Ужасы, Детектив86 мин18+
О фильме
Действие леденящего кровь натуралистичного хоррора разворачивается в Бангкоке. Скрываясь от полицейской погони, двое грабителей вместе с тремя заложниками оказываются в таинственной усадьбе в лесу. Преступникам и жертвам придется сплотиться, чтобы противостоять злу, обитающему в тех местах.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэрик
Гейтс
- РКАктёр
Райан
Келли
- ММАктриса
Мэдисон
Маккинли
- ПНАктёр
Пичая
Нитипайсалкул
- ПЛАктриса
Прая
Лундберг
- ЭПАктриса
Эйр
Пхантила
- КССценарист
Кевин
Саммерфилд
- ДЭПродюсер
Дин
Элтит
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИВАктриса дубляжа
Ирина
Веникова
- ДТМонтажёр
Джастин
Томас Биллингс
- ТМОператор
Тива
Мейтхайсонг
- ШЮКомпозитор
Шо
Юйвэнь