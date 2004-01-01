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Принцесса Мария Бонапарт

Принцесса Мария Бонапарт (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Princesse Marie
Драмы182 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Вторая мировая война. Гонения на евреев не обошли стороной и известного психолога Фрейда. Пытаясь помочь ему покинуть Европу, Мария Бонапарт, принцесса Греции и Дании, попадает под пристальное наблюдение Гестапо. С этого момента началась новая жизнь Марии — жизнь между страхом и надеждой…

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Информация

Страна
Франция, Австралия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Мария Бонапарт»

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