Принцесса Мария Бонапарт (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Вторая мировая война. Гонения на евреев не обошли стороной и известного психолога Фрейда. Пытаясь помочь ему покинуть Европу, Мария Бонапарт, принцесса Греции и Дании, попадает под пристальное наблюдение Гестапо. С этого момента началась новая жизнь Марии — жизнь между страхом и надеждой…



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