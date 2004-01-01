Принцесса Мария Бонапарт (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Princesse Marie
Драмы182 мин18+
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Сюжет
Вторая мировая война. Гонения на евреев не обошли стороной и известного психолога Фрейда. Пытаясь помочь ему покинуть Европу, Мария Бонапарт, принцесса Греции и Дании, попадает под пристальное наблюдение Гестапо. С этого момента началась новая жизнь Марии — жизнь между страхом и надеждой…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- БЖРежиссёр
Бенуа
Жако
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ХБАктёр
Хайнц
Беннент
- ЭБАктриса
Энн
Беннент
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- ЭОАктриса
Элизабет
Орт
- ГЙАктриса
Гертрауд
Йессерер
- ФфАктёр
Фриц
фон Фридль
- КМАктёр
Кристоф
Мосбрюггер
- ИЛАктриса
Изильд
Ле Беско
- ЖЛАктёр
Жован
Ле Беско
- ЛГСценарист
Луис
Гардел
- ФРСценарист
Франсуа-Оливье
Руссо
- ГХПродюсер
Ганс-Вернер
Хонерт
- ДЛПродюсер
Даниэль
Леконт
- АРХудожница
Анаис
Роман
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье
- КШОператор
Каролин
Шампетье
- ЛШКомпозитор
Лотар
Шерпе