8.82021, Prince Philip: For Queen and Country
Документальные48 мин18+
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Принц Филипп: за королеву и страну (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Документальный проект о жизни принца Филиппа. Необыкновенное детство, брак с Елизаветой II и десятилетия службы на благо Великобритании. «Принц Филипп: за королеву и страну» не только рисует «официальный» портрет, но и раскрывает личность монарха — джентльмена с потрясающим чувством юмора. В документальном фильме о нем рассказывают близкие друзья семьи, политики, знаменитости и сын королевской четы — принц Эдвард.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb