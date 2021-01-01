Принц Филипп: за королеву и страну (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект о жизни принца Филиппа. Необыкновенное детство, брак с Елизаветой II и десятилетия службы на благо Великобритании. «Принц Филипп: за королеву и страну» не только рисует «официальный» портрет, но и раскрывает личность монарха — джентльмена с потрясающим чувством юмора. В документальном фильме о нем рассказывают близкие друзья семьи, политики, знаменитости и сын королевской четы — принц Эдвард.



Принц Филипп: за королеву и страну смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.