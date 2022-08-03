Прикончи их всех (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Kill'em All
Боевик, Криминал92 мин18+
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О фильме
В больницу поступает необычный пациент, находящийся при смерти после перестрелки. Бойня возобновляется, когда по его следу приходит группа вооружeнных налeтчиков. Оставшейся в живых свидетельнице — молодой медсестре Сюзанне — придeтся иметь дело с участниками международного заговора...
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ПМРежиссёр
Питер
Малота
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ОРАктриса
Отем
Ризер
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- КВАктёр
Кристофер
Ван Варенберг
- МКАктриса
Мила
Каладжурджевич
- ПСАктёр
Пол
Сэмпсон
- КГАктёр
Киран
Галлахер
- ПОАктёр
Питер
Орган
- ДССценарист
Джесси
Силио
- БССценарист
Брайан
Смоленский
- РСПродюсер
Ричард
Сальваторе
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- ДКПродюсер
Давид
Коппа
- ТДХудожница
Тамика
Джексон
- АГМонтажёр
Айван
Готье
- АШКомпозитор
Альдо
Шлаку