Прикончи их всех (фильм, 2017) смотреть онлайн

В больницу поступает необычный пациент, находящийся при смерти после перестрелки. Бойня возобновляется, когда по его следу приходит группа вооружeнных налeтчиков. Оставшейся в живых свидетельнице — молодой медсестре Сюзанне — придeтся иметь дело с участниками международного заговора...

