Приключения муми-троллей. Зимний костер (фильм, 1990) смотреть онлайн

Больше всего на свете Муми-тролль любит приключения! Даже если они страшные и опасные. А как же иначе? Ведь рядом с ним всегда множество друзей! Будь то поиски жемчужин на морском дне, прогулки по горным кручам или путешествие на край света, обитатели Муми-дола примут участие в любой веселой затее. Муми-тролль, Снусмумрик, Снифф, фрекен Снорк и многие другие — в замечательном мультсериале по мотивам чудесных сказок Туве Янссон!

