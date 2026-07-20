Мамонтенок Пушистик пробуждается после тысячелетнего сна в ледяной пустыне и отправляется на поиски своей мамы. Говорят, ее можно найти в далекой и загадочной Африке. Но Африка далеко, добраться туда крайне сложно, а единственный спутник мамонтенка — птенец Тупик, который мечтает прочитать свой рэп на конкурсе «Африка ищет таланты».

Вдвоем им предстоит преодолеть множество испытаний: пересечь океан на льдине, сбежать от кровожадных крокодилов, победить коварных гиен, играть свою музыку перед самыми разными зрителями, а главное — научиться быть друзьями и понять, что дружба — это ответственность и поддержка.

