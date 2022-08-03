Джо жил обыденной жизнью, учился, полюбил девушку, женился, она родила ему тройню и они все счастливо жили в бедности, в доме на колeсах. Но внезапно возник ураган, который грозно надвигался на наших героев. И каким-то неведомым образом этот ураган переместил Джо во времени.

