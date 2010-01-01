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Приключения Чака и его друзей. Сны наяву | Сорвиголова

Приключения Чака и его друзей. Сны наяву | Сорвиголова (мультфильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Adventures of Chuck & Friends
Мультфильмы21 мин0+

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Сюжет

Грузовичок Чак и его товарищи одинаково любят работать и веселиться. Они с лeгкостью решают любые проблемы, потому что всегда помогают друг другу. Кроме того, Чак обожает фантазировать, поэтому друзьям никогда не приходится скучать.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Чака и его друзей. Сны наяву | Сорвиголова»

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