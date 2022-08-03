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Приключения Чака и его друзей. Поднять якоря|Каждому свое

Приключения Чака и его друзей. Поднять якоря|Каждому свое (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Adventures of Chuck & Friends
Мультфильм, Семейный21 мин18+

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О фильме

Грузовичок Чак и его товарищи одинаково любят работать и веселиться. Они с лeгкостью решают любые проблемы, потому что всегда помогают друг другу. Кроме того, Чак обожает фантазировать, поэтому друзьям никогда не приходится скучать.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Чака и его друзей. Поднять якоря|Каждому свое»