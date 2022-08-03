Wink
Фильмы
Приключения Чака и его друзей. Обратный отсчет|Неудержимый Ралли

Приключения Чака и его друзей. Обратный отсчет|Неудержимый Ралли (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Adventures of Chuck & Friends
Мультфильм21 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Грузовичок Чак и его товарищи одинаково любят работать и веселиться. Они с лeгкостью решают любые проблемы, потому что всегда помогают друг другу. Кроме того, Чак обожает фантазировать, поэтому друзьям никогда не приходится скучать.

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Чака и его друзей. Обратный отсчет|Неудержимый Ралли»