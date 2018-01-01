Wink
Приключения Чака и его друзей. Клуб астрономов|Авария
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Чака и его друзей. Клуб астрономов|Авария»

Актёры

Джоэнн Ванникола

Joanne Vannicola
АктрисаBiggs
Фэб Филиппо

Fab Filippo
АктёрDigger
Стэйси ДеПасс

Stacey DePass
АктрисаBoomer
Даррен Фрост

Darren Frost
АктёрRowdy
Гэбриел Джиаммария

Gabriel Giammaria
Актёр
Лорен Холли

Lauren Holly
АктрисаHaulie
Блэр Уильямс

Blair Williams
АктёрPorter
Дэйл Йим

Dale Yim
Актёр
Кэл Додд

Cal Dodd
АктёрMixer Mike

Сценаристы

Ронда Смайли

Rhonda Smiley
Сценарист
Адам Бичен

Adam Beechen
Сценарист

Продюсеры

Стивен Дэвис

Stephen Davis
Продюсер
Адам Бичен

Adam Beechen
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Станислав Стрелков

Актёр дубляжа