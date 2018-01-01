Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Приговор»

Режиссёры

Дэвид Мэмет

David Mamet
Режиссёр

Актёры

Мэттью Пиджон

Matthew Pidgeon
АктёрDickie Winslow
Ребекка Пиджон

Rebecca Pidgeon
АктрисаCatherine Winslow
Джемма Джонс

Gemma Jones
АктрисаGrace Winslow
Найджел Хоторн

Nigel Hawthorne
АктёрArthur Winslow
Лана Билзериан

Lana Bilzerian
АктрисаUndermaid
Сара Флинд

Sarah Flind
АктрисаViolet
Аден Джиллетт

Aden Gillett
АктёрJohn Watherstone
Гай Эдвардс

Guy Edwards
АктёрRonnie Winslow
Колин Стинтон

Colin Stinton
АктёрDesmond Curry
Ив Блэнд

Eve Bland
АктрисаSuffragette
Сара Стюарт

Sara Stewart
АктрисаMiss Barnes
Перри Фенвик

Perry Fenwick
АктёрFred a photographer
Алан Полонски

Alan Polonsky
АктёрMr. Michaels (в титрах: Alan Polansky)
Джереми Нортэм

Jeremy Northam
АктёрSir Robert Morton
Нил Норт

Neil North
АктёрFirst Lord of the Admiralty
Крис Портер

Chris Porter
АктёрMP
Джим Данк

Jim Dunk
АктёрColleague
Дункан Гулд

Duncan Gould
АктёрCommons Reporter
Джон Грэйсон

John Grayson
Актёр

Сценаристы

Дэвид Мэмет

David Mamet
Сценарист
Теренс Рэттиган

Terence Rattigan
Сценарист

Продюсеры

Сара Грин

Sarah Green
Продюсер

Операторы

Бенуа Деломм

Benoît Delhomme
Оператор