Закон - спасительная цепь, ограждающая общество от преступников. Но иногда он может стать кандалами для невиновного. Четырнадцатилетний сын влиятельного австрийского банкира Артура Уинслоу исключен из школы за кражу пяти шиллингов. Его отец, уверенный в невиновности мальчика, бросает вызов произволу закона и всей системы правосудия.



После того, как он нанял самого известного адвоката Англии, дело о пяти шиллингах стало достоянием общественности и дошло до Палаты Лордов. Но для того, чтобы справедливость восторжествовала, любящему отцу и человеку чести Артуру Уинслоу предстоит сорвать повязку безразличия с глаз Фемиды, слепой богини правосудия…

