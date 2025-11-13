Приговор (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, The Winslow Boy
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Закон - спасительная цепь, ограждающая общество от преступников. Но иногда он может стать кандалами для невиновного. Четырнадцатилетний сын влиятельного австрийского банкира Артура Уинслоу исключен из школы за кражу пяти шиллингов. Его отец, уверенный в невиновности мальчика, бросает вызов произволу закона и всей системы правосудия.
После того, как он нанял самого известного адвоката Англии, дело о пяти шиллингах стало достоянием общественности и дошло до Палаты Лордов. Но для того, чтобы справедливость восторжествовала, любящему отцу и человеку чести Артуру Уинслоу предстоит сорвать повязку безразличия с глаз Фемиды, слепой богини правосудия…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
Мэмет
- МПАктёр
Мэттью
Пиджон
- РПАктриса
Ребекка
Пиджон
- Актриса
Джемма
Джонс
- НХАктёр
Найджел
Хоторн
- ЛБАктриса
Лана
Билзериан
- СФАктриса
Сара
Флинд
- АДАктёр
Аден
Джиллетт
- ГЭАктёр
Гай
Эдвардс
- КСАктёр
Колин
Стинтон
- ИБАктриса
Ив
Блэнд
- ССАктриса
Сара
Стюарт
- ПФАктёр
Перри
Фенвик
- АПАктёр
Алан
Полонски
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ННАктёр
Нил
Норт
- КПАктёр
Крис
Портер
- ДДАктёр
Джим
Данк
- ДГАктёр
Дункан
Гулд
- ДГАктёр
Джон
Грэйсон
- ДМСценарист
Дэвид
Мэмет
- ТРСценарист
Теренс
Рэттиган
- СГПродюсер
Сара
Грин
- БДОператор
Бенуа
Деломм