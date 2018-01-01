Актёры и съёмочная группа фильма «Приближение к неизвестному»

WinkФильмыПриближение к неизвестномуАктёры и съёмочная группа фильма «Приближение к неизвестному»
Актёры
АктёрWilliam D. Stanaforth
Марк СтронгMark Strong
АктёрLouis 'Skinny' Skinner (CapCom)
Люк УилсонLuke Wilson
АктрисаEmily Maddox
Санаа ЛэтэнSanaa Lathan
АктёрGreenstreet
Андерс Даниельсен ЛиAnders Danielsen Lie
АктёрWorsely
Чарльз БэйкерCharles Baker
Актёр
Стивен БроуерSteven Brower
АктрисаFeatured in Civilian Astronaut Footage
Стефани ГулдStephanie Gould
Актриса
Франциска ЛампрехтFranziska Lamprecht
Актриса
Аманда ЛарсонAmanda Larson
АктёрFeatured in Civilian Astronaut Footage (в титрах: Whitney Lee)