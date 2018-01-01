Wink
Фильмы
Приближение к неизвестному
Актёры и съёмочная группа фильма «Приближение к неизвестному»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приближение к неизвестному»

Актёры

Марк Стронг

Марк Стронг

Mark Strong
АктёрWilliam D. Stanaforth
Люк Уилсон

Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрLouis 'Skinny' Skinner (CapCom)
Санаа Лэтэн

Санаа Лэтэн

Sanaa Lathan
АктрисаEmily Maddox
Андерс Даниельсен Ли

Андерс Даниельсен Ли

Anders Danielsen Lie
АктёрGreenstreet
Чарльз Бэйкер

Чарльз Бэйкер

Charles Baker
АктёрWorsely
Стивен Броуер

Стивен Броуер

Steven Brower
Актёр
Стефани Гулд

Стефани Гулд

Stephanie Gould
АктрисаFeatured in Civilian Astronaut Footage
Франциска Лампрехт

Франциска Лампрехт

Franziska Lamprecht
Актриса
Аманда Ларсон

Аманда Ларсон

Amanda Larson
Актриса
Уит К. Ли

Уит К. Ли

Whit K. Lee
АктёрFeatured in Civilian Astronaut Footage (в титрах: Whitney Lee)

Продюсеры

Джейсон Майкл Берман

Джейсон Майкл Берман

Jason Michael Berman
Продюсер
Томас Б. Фо

Томас Б. Фо

Thomas B. Fore
Продюсер

Художники

Даниэль Уэбб

Даниэль Уэбб

Danielle Webb
Художница
Тара Павони

Тара Павони

Tara Pavoni
Художница

Монтажёры

Дэвид Баркер

Дэвид Баркер

David Barker
Монтажёр
Дэррин Наварро

Дэррин Наварро

Darrin Navarro
Монтажёр
Марк Вайвз

Марк Вайвз

Marc Vives
Монтажёр

Композиторы

Пол Дэмиэн Хоган

Пол Дэмиэн Хоган

Paul Damian Hogan
Композитор