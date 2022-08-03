Приближение к неизвестному (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Approaching the Unknown
Фантастика, Драма86 мин18+
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О фильме
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Люди давно хотят жить на Марсе. Теперь это наконец-то становится возможно. Главный герой -Уильям Стэнфорд опытный астронавт. Он совершает прорыв в науке. Создает изобретение, которое превращает грязевую массу в кристально прозрачную воду. Уильям решает выполнить все необходимые операции на Марсе, чтобы первая колония людей поселилась на этой планете...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Люк
Уилсон
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- АДАктёр
Андерс
Даниельсен Ли
- ЧБАктёр
Чарльз
Бэйкер
- СБАктёр
Стивен
Броуер
- СГАктриса
Стефани
Гулд
- ФЛАктриса
Франциска
Лампрехт
- АЛАктриса
Аманда
Ларсон
- УКАктёр
Уит
К. Ли
- ДМПродюсер
Джейсон
Майкл Берман
- ТБПродюсер
Томас
Б. Фо
- ДУХудожница
Даниэль
Уэбб
- ТПХудожница
Тара
Павони
- ДБМонтажёр
Дэвид
Баркер
- ДНМонтажёр
Дэррин
Наварро
- МВМонтажёр
Марк
Вайвз
- ПДКомпозитор
Пол
Дэмиэн Хоган