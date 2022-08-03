Приближение к неизвестному (фильм, 2016) смотреть онлайн

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Люди давно хотят жить на Марсе. Теперь это наконец-то становится возможно. Главный герой -Уильям Стэнфорд опытный астронавт. Он совершает прорыв в науке. Создает изобретение, которое превращает грязевую массу в кристально прозрачную воду. Уильям решает выполнить все необходимые операции на Марсе, чтобы первая колония людей поселилась на этой планете...

