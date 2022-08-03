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Приближение к неизвестному

Приближение к неизвестному (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Approaching the Unknown
Фантастика, Драма86 мин18+

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О фильме

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Люди давно хотят жить на Марсе. Теперь это наконец-то становится возможно. Главный герой -Уильям Стэнфорд опытный астронавт. Он совершает прорыв в науке. Создает изобретение, которое превращает грязевую массу в кристально прозрачную воду. Уильям решает выполнить все необходимые операции на Марсе, чтобы первая колония людей поселилась на этой планете...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приближение к неизвестному»