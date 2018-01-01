Wink
Фильмы
Презрение
Актёры и съёмочная группа фильма «Презрение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Презрение»

Режиссёры

Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар

Jean-Luc Godard
Режиссёр

Актёры

Линда Верас

Линда Верас

Linda Veras
Актриса
Рауль Кутар

Рауль Кутар

Raoul Coutard
Актёр
Фриц Ланг

Фриц Ланг

Fritz Lang
Актёр
Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар

Jean-Luc Godard
Актёр
Мишель Пикколи

Мишель Пикколи

Michel Piccoli
Актёр

Сценаристы

Альберто Моравиа

Альберто Моравиа

Alberto Moravia
Сценарист
Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар

Jean-Luc Godard
Сценарист

Продюсеры

Карло Понти

Карло Понти

Carlo Ponti
Продюсер
Жорж де Борегар

Жорж де Борегар

Georges de Beauregard
Продюсер
Джозеф Э. Ливайн

Джозеф Э. Ливайн

Joseph E. Levine
Продюсер

Художники

Танин Отр

Танин Отр

Tanine Autré
Художник

Монтажёры

Аньес Гиймо

Аньес Гиймо

Agnès Guillemot
Монтажёр
Лила Лакшаманан

Лила Лакшаманан

Lila Lakshmanan
Монтажёр

Композиторы

Жорж Делерю

Жорж Делерю

Georges Delerue
Композитор
Пьеро Пиччони

Пьеро Пиччони

Piero Piccioni
Композитор