Фильм Презрение

О фильме
На Капри снимается исторический фильм об Одиссее и Пенелопе. Французский сценарист Поль постоянно ревнует свою жену Камиллу к американскому продюсеру Джереми Прокошу. Она же на эту опеку и зависимость реагирует «презрением».
- ЖГРежиссёр
Жан-Люк
Годар
- ЛВАктриса
Линда
Верас
- РКАктёр
Рауль
Кутар
- ФЛАктёр
Фриц
Ланг
- ЖГАктёр
Жан-Люк
Годар
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- АМСценарист
Альберто
Моравиа
- ЖГСценарист
Жан-Люк
Годар
- Продюсер
Карло
Понти
- ЖдПродюсер
Жорж
де Борегар
- ДЭПродюсер
Джозеф
Э. Ливайн
- ТОХудожник
Танин
Отр
- АГМонтажёр
Аньес
Гиймо
- ЛЛМонтажёр
Лила
Лакшаманан
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю
- ППКомпозитор
Пьеро
Пиччони