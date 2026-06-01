Преступление на третьем этаже
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Преступление на третьем этаже

Фильм Преступление на третьем этаже

2026, Le crime du 3e étage
Драма, Комедия18+
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О фильме

Франсуа пишет захватывающие детективы, но его реальная жизнь скучна и однообразна. Его жена Колетт мечтает об остроте чувств, показывая студентам хичкоковский кинематограф. Но всё меняется, когда Коллет начинает подозревать соседа в убийстве жены. Размеренная жизнь пары летит кувырком, а их выдохшиеся отношения внезапно оживают.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb