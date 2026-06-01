Фильм Преступление на третьем этаже
2026, Le crime du 3e étage
Драма, Комедия18+
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О фильме
Франсуа пишет захватывающие детективы, но его реальная жизнь скучна и однообразна. Его жена Колетт мечтает об остроте чувств, показывая студентам хичкоковский кинематограф. Но всё меняется, когда Коллет начинает подозревать соседа в убийстве жены. Размеренная жизнь пары летит кувырком, а их выдохшиеся отношения внезапно оживают.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РБРежиссёр
Реми
Безансон
- Актёр
Жиль
Леллуш
- Актриса
Летиция
Каста
- ГГАктёр
Гийом
Гальенн
- МОАктриса
Мари-Кристин
Орри
- ЕЖАктёр
Елем
Жаппен
- ЛОАктриса
Луиз
Орри-Дикеро
- ДГАктёр
Доминик
Гулд
- ГХАктёр
Гай
Харрис
- РБСценарист
Реми
Безансон
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йехельманн
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- ЛБПродюсер
Люк
Брико
- МЭХудожник
Маамар
Эш-Шейх
- СБХудожница
Сесилия
Блом