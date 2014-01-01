Преследуемый (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Когда американский сенатор Дональд Харрисон и сторонники Лютера похищают и убивают невинную девочку-подростка, развязывается беспрецедентное преследование проповедника. Скрываясь от полиции, Лютер отправляется на поиски правды, и в результате сталкивается с шокирующей истиной.



Преследуемый смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.