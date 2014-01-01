Преследуемый (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Persecuted
Боевики, Триллеры87 мин12+
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Сюжет
Когда американский сенатор Дональд Харрисон и сторонники Лютера похищают и убивают невинную девочку-подростка, развязывается беспрецедентное преследование проповедника. Скрываясь от полиции, Лютер отправляется на поиски правды, и в результате сталкивается с шокирующей истиной.
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Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.5 IMDb