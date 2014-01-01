Преследуемый
Wink
Фильмы
Преследуемый

Преследуемый (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Persecuted
Боевики, Триллеры87 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Когда американский сенатор Дональд Харрисон и сторонники Лютера похищают и убивают невинную девочку-подростка, развязывается беспрецедентное преследование проповедника. Скрываясь от полиции, Лютер отправляется на поиски правды, и в результате сталкивается с шокирующей истиной.

Преследуемый смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.5 IMDb