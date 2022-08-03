Леденящий кровь триллер о преподавателе-маньяке. В течение нескольких лет с потока профессора Брэдли Гилмора таинственным образом пропадают студентки. И никто в провинциальном городке не понимает причин загадочных исчезновений, кроме самого преподавателя. Ведь он и есть похититель. За странное дело берется местный детектив полиции Хоук. Улик нет, и сыщику кажется, что дело раскрыть невозможно, пока на свалке не обнаруживают тело очередной девушки. Тогда взгляд детектива падает на загадочного профессора. Получится ли у Хоука раскрыть тайную жизнь учителя?

