Прекрасная эпоха (Вояж)
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Прекрасная эпоха (Вояж)

Прекрасная эпоха (Вояж) (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, La Belle Époque
Мелодрама, Комедия110 мин18+

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О фильме

Когда-то известный художник Виктор сейчас переживает не лучшие времена как на творческом, так и на семейном фронте. Выгнанный женой из дома он решает воспользоваться услугой конторы реконструкторов. Так Виктор вновь возвращается в прекрасный день, когда он познакомился с любимой супругой.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прекрасная эпоха (Вояж)»