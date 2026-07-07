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Праздники
Актёры и съёмочная группа фильма «Праздники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Праздники»

Режиссёры

Борис Дергачев

Борис Дергачев

Режиссёр

Актёры

Мария Аронова

Мария Аронова

Актриса
Виталий Хаев

Виталий Хаев

Актёр
Анастасия Калашникова

Анастасия Калашникова

Актриса
Яна Енжаева

Яна Енжаева

Актриса
Сергей Канаев

Сергей Канаев

Актёр
Никита Павленко

Никита Павленко

Актёр
Инга Оболдина

Инга Оболдина

Актриса
Вячеслав Чепурченко

Вячеслав Чепурченко

Актёр
Денис Парамонов

Денис Парамонов

Актёр
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр

Сценаристы

Денис Шенин

Денис Шенин

Сценарист
Дмитрий Ковалев

Дмитрий Ковалев

Сценарист
Антон Зайцев

Антон Зайцев

Сценарист

Продюсеры

Антон Зайцев

Антон Зайцев

Продюсер
Антон Щукин

Антон Щукин

Продюсер
Артем Логинов

Артем Логинов

Продюсер
Тина Канделаки

Тина Канделаки

Продюсер

Художники

Дмитрий Онищенко

Дмитрий Онищенко

Художник
Грета Исагулова

Грета Исагулова

Художница
Василий Уфа

Василий Уфа

Художник
Анастасия Егорова

Анастасия Егорова

Художница
Екатерина Одинцова

Екатерина Одинцова

Художница

Монтажёры

Екатерина Пивнева

Екатерина Пивнева

Монтажёр

Композиторы

Андрей Тимонин

Андрей Тимонин

Композитор