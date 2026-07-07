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Wink
Фильмы
Праздники
Актёры и съёмочная группа фильма «Праздники»
Актёры и съёмочная группа фильма «Праздники»
Режиссёры
Борис Дергачев
Режиссёр
Актёры
Мария Аронова
Актриса
Виталий Хаев
Актёр
Анастасия Калашникова
Актриса
Яна Енжаева
Актриса
Сергей Канаев
Актёр
Никита Павленко
Актёр
Инга Оболдина
Актриса
Вячеслав Чепурченко
Актёр
Денис Парамонов
Актёр
Сергей Бурунов
Актёр
Сценаристы
Денис Шенин
Сценарист
Дмитрий Ковалев
Сценарист
Антон Зайцев
Сценарист
Продюсеры
Антон Зайцев
Продюсер
Антон Щукин
Продюсер
Артем Логинов
Продюсер
Тина Канделаки
Продюсер
Художники
Дмитрий Онищенко
Художник
Грета Исагулова
Художница
Василий Уфа
Художник
Анастасия Егорова
Художница
Екатерина Одинцова
Художница
Монтажёры
Екатерина Пивнева
Монтажёр
Композиторы
Андрей Тимонин
Композитор