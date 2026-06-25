В жизни Натальи Пыжовой всё отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда всё семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают её только крепче.

