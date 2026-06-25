Праздники (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
В жизни Натальи Пыжовой всё отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда всё семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают её только крепче.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Борис
Дергачев
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Виталий
Хаев
- АКАктриса
Анастасия
Калашникова
- ЯЕАктриса
Яна
Енжаева
- СКАктёр
Сергей
Канаев
- Актёр
Никита
Павленко
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актёр
Сергей
Бурунов
- ДШСценарист
Денис
Шенин
- ДКСценарист
Дмитрий
Ковалев
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- Продюсер
Тина
Канделаки
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- ГИХудожница
Грета
Исагулова
- ВУХудожник
Василий
Уфа
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- ЕОХудожница
Екатерина
Одинцова
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин