Wink
Фильмы
Праздник
Актёры и съёмочная группа фильма «Праздник»

Актёры и съёмочная группа фильма «Праздник»

Режиссёры

Эли Шураки

Эли Шураки

Elie Chouraqui
Режиссёр

Актёры

Жерар Ланвен

Жерар Ланвен

Gérard Lanvin
АктёрMax
Анук Эме

Анук Эме

Anouk Aimée
АктрисаFrançoise
Кристиан Шарметан

Кристиан Шарметан

Christian Charmetant
АктёрAntoine
Андре Дюссолье

Андре Дюссолье

André Dussollier
АктёрSimon
Даниэль Желен

Даниэль Желен

Daniel Gélin
АктёрLéo

Сценаристы

Даниель Томпсон

Даниель Томпсон

Danièle Thompson
Сценарист
Эли Шураки

Эли Шураки

Elie Chouraqui
Сценарист

Продюсеры

Роберт Бенмусса

Роберт Бенмусса

Robert Benmussa
Продюсер
Эли Шураки

Эли Шураки

Elie Chouraqui
Продюсер

Художники

Патрис Бларент

Патрис Бларент

Patrice Blarent
Художница
Мими Лемпика

Мими Лемпика

Mimi Lempicka
Художница

Монтажёры

Мими Лемпика

Мими Лемпика

Mimi Lempicka
Монтажёр

Композиторы

Габриэль Яред

Габриэль Яред

Gabriel Yared
Композитор